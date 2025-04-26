26 апреля 2025, 17:13
Водители в шоке от состояния улицы Зайцева в Петрозаводске
Водитель снял видео и передал привет администрации Петрозаводска
фото: скриншот видео
Подробное видео, на котором видны все ямы на проезжей части улицы Зайцева в Петрозаводске, опубликовал водитель в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автор поста признался, что редко бывает в этом районе столицы Карелии, поэтому пребывает в шоке. Подписчики сообщества написали в ответ, что ничего удивительного нет и что таких улиц с ямами на дорогах у нас полным-полно.
Водитель передал привет администрации Петрозаводска и лично Инне Колыхматовой. «Петрозаводск говорит»