Водители в шоке от состояния улицы Зайцева в Петрозаводске

Подробное видео, на котором видны все ямы на проезжей части улицы Зайцева в Петрозаводске, опубликовал водитель в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автор поста признался, что редко бывает в этом районе столицы Карелии, поэтому пребывает в шоке. Подписчики сообщества написали в ответ, что ничего удивительного нет и что таких улиц с ямами на дорогах у нас полным-полно.

Водитель передал привет администрации Петрозаводска и лично Инне Колыхматовой. «Петрозаводск говорит»