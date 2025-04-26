Учитель года Карелии отремонтирует свой кабинет за полмиллиона рублей

32 педагога из 15 муниципальных образований республики приняли участие в конкурсе «Учитель года Карелии». В течение двух дней проходили различные испытания, включая проведение урока и классного часа, общение с родителями, педагогическое интервью и открытый мастер-класс. Награждение победителей состоялось в лицее №1 Петрозаводска.

Учителем года Карелии стала Анна Сандберг, педагог из гимназии №30 Петрозаводска. Она преподает обществознание, историю, право и экономику. За победу в конкурсе педагогу вручили сертификаты - личную денежную в размере 100 тысяч рублей, а также деньги на ремонт и приобретение оборудования в учебный кабинет - 500 тысяч рублей.

Лауреатами в отдельных номинациях стали:

- «Классный руководитель» - Маргарита Лопухина, Мегрегская школа;

- «Учитель, сопровождающий детей с особыми образовательными потребностями» - Елена Каменева, Кемская школа №3;

- «Дебют» - Ольга Овчинникова, учитель начальных классов Подужемской школы.

Лауреатом конкурса также признана Екатерина Кононец, учитель истории и обществознания Гимназии №17. «Петрозаводск говорит»