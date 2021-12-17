17 декабря 2021, 07:37
Общество

Водители автобусов в Петрозаводске за год 241 раз нарушили ПДД

В течение 11месяцев 2021 года случилось 6 аварий с участием автобусов

В Петрозаводске за неполный год выявили шесть ДТП, в которых участвовали автобусы. По данным ГИБДД, в них получили травмы девять человек.

За тот же период автоинспекторы пресекли 241 нарушение ПДД, которые совершили водители автобусов.

Маршрутный пассажирский транспорт в Петрозаводске проверяют каждый день, сотрудники ГИБДД дежурят на улицах города. // Фото: источник

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Автобусы