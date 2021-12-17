17 декабря 2021, 07:37
Водители автобусов в Петрозаводске за год 241 раз нарушили ПДД
В течение 11месяцев 2021 года случилось 6 аварий с участием автобусов
В Петрозаводске за неполный год выявили шесть ДТП, в которых участвовали автобусы. По данным ГИБДД, в них получили травмы девять человек.
За тот же период автоинспекторы пресекли 241 нарушение ПДД, которые совершили водители автобусов.
Маршрутный пассажирский транспорт в Петрозаводске проверяют каждый день, сотрудники ГИБДД дежурят на улицах города. // Фото: источник