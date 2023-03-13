Водителей в Петрозаводске сегодня массово проверяют на трезвость

В понедельник, 13 марта, на улицах Петрозаводска проходят рейды. Наряды ДПС ищут пьяных водителей, сообщили в Госавтоинспекции.

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» проходит регулярно в целях предотвращения аварий.

С начала текущего года сотрудники ДПС в карельской столице уже отстранили от управления 110 пьяных автомобилистов. В четырех ДТП с нетрезвыми водителями пострадали пять человек. // фото: ГИБДД Петрозаводска