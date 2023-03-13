Детское увлечение помогло жительнице Эссойлы начать свое дело

Из фанерного листа Наталья Улина мастерит замечательные вещицы: скворечники, полочки, кашпо для цветов и другие поделки, которые украшают дома и садовые участки. Несколько лет назад ее любимое увлечение из разряда хобби переросло в профессию.

Творческие способности к рисованию у Натальи проявлялись с самого детства. Многолетнее увлечение перешло в повседневное занятие, приносящее девушке удовольствие.

А однажды Наташа решила поэкспериментировать: нанести рисунки акриловыми красками на предварительно подготовленную деревянную основу. Началось все с кухонной утвари – досок для шинковки продуктов. Сделанные собственноручно разделочные доски, Наташа дарила друзьям по любому поводу и никогда не думала их продавать. Но жизнь преподнесла сюрприз.

— В 2003 году мы с мужем остались без работы, поэтому торговать самодельными изделиями нас заставила нужда. Первый блин был комом. Я с восьмилетней дочкой несколько часов простояла на морозе, прежде чем один мужчина купил весь наш неприглядный товар. Как я догадалась позже, сделал это он из жалости. На мой взгляд, первым работам не хватило мастерства. Знание и опыт пришли немного позже. А для нас на тот момент, вырученные от продажи небольшие деньги, послужили стимулом новых творческих планов,

— вспоминает Наталья.

Это сейчас творческий полет ее фантазии не знает границ. В ее домашней мастерской рождаются фанерные русские матрешки, грибочки, очаровательные лисички, разноцветные бабочки. У каждого персонажа есть своя особая «изюминка» или характер. Веселые поделки стали пользоваться спросом. Их приобретали в подарок и по случаю.

— Ощущение того, что моя работа приносит пользу, — самая лучшая награда, которая может быть в работе мастера. Эмоции, радость, удивление людей вдохновляют меня, рождают новые творческие планы,

— говорит мастерица.

Конечно же, муж всегда готов ей помочь. Самую трудоемкую работу он берет на себя: выпиливает лобзиком контуры изделий. А дальше за работу берется Наташа. Она зачищает шаблон будущей поделки наждачной бумагой, разрисовывает его акриловыми красками и покрывает лаком. После кропотливого процесса получаются декоративные предметы для дома, садового участка, детской площадки...

Наталья Улина стала индивидуальным предпринимателем и открыла ларечек «Совушка» без поддержки государства. Заглянешь на минутку в магазинчик, глаза разбегаются от изобилия красивых вещиц — хочется все потрогать и рассмотреть.

В сельской глубинке найти работу не так- то просто, а чтобы она была еще и по душе – еще труднее. Нередко для того, чтобы обычная работа стала любимым занятием стоит проявить инициативу и фантазию, как это сделала жительница поселка Эссойла. // фото: Наталья Улина