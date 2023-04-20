20 апреля 2023, 10:32
Водителей предупредили об ограничениях в Деревянном
Трижды в течение 24 апреля будут перекрывать движение по мосту через Деревянку
Автомобилистов предупреждают о кратковременных ограничениях движения в Прионежском районе. Это вызвано ремонтом моста через реку Деревянку.
24 апреля с 9:00 до 17:00 трижды продолжительностью не более часа каждый раз будут перекрывать движение транспорта по мосту в селе Деревянное, предупредили в ФКУ Упрдор «Кола». Рабочие будут демонтировать балки пролетов.
Водителей просят учитывать эту информации при поездках.