Водителей предупредили об ограничениях в Деревянном

Автомобилистов предупреждают о кратковременных ограничениях движения в Прионежском районе. Это вызвано ремонтом моста через реку Деревянку.

24 апреля с 9:00 до 17:00 трижды продолжительностью не более часа каждый раз будут перекрывать движение транспорта по мосту в селе Деревянное, предупредили в ФКУ Упрдор «Кола». Рабочие будут демонтировать балки пролетов.

Водителей просят учитывать эту информации при поездках.