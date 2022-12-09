Водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

На улицах Петрозаводска в эти выходные дни будет много полиции. Очередное мероприятие «Контроль трезвости» проводит Госавтоинспекция, сообщили в пресс-службе ведомства.

Рейды пройдут 10-11 декабря, будут выявлять пьяных за рулем, чтобы предотвратить ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

В течение 11 месяцев текущего года в Петрозаводске уже отстранили от управления 874 водителей с признаками опьянения. // фото: ГИБДД Петрозаводска