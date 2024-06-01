Водителей Петрозаводска проверят на трезвость в воскресенье

В воскресенье, 2 июня в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом автолюбителей предупреждает ГАИ столицы Карелии.

В ведомстве сообщили, что за четыре месяца этого года в Петрозаводске произошло два ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и один получил травмы. За этот же период пресечено порядка 300 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети.

Материалы аудио и видеозаписей могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении. // Фото: ГАИ Петрозаводска.