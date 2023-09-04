Водителей массово проверят на трезвость в Петрозаводске

Сегодня, 4 сентября, в Петрозаводске пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки автомобилистов. Они будут искать людей, севших за руль в состоянии опьянения.

Помочь в выявлении нерадивых автомобилистов просят и горожан. Сообщить о нарушителе можно по телефонам дежурной группы 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска