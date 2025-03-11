Водителей Карелии предупредили о рейдах на дорогах

Пресс-служба госавтоинспекции Республики Карелия предупредила о предстоящих профилактических мероприятиях, которые пройдут с 18 по 20 марта. Они будут направлены на профилактику причин столкновений транспортных средств.

Также в пресс-службе отметили, что чаще всего ДТП происходили из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения. Несоблюдение очередности проезда и безопасной дистанции - вторая причина, по которой происходят аварии.

С начала 2025 года в Карелии произошло 49 столкновений. В сравнении с предыдущим годом количество погибших уменьшилось с 13 до 4 человек, однако число травмированных возросло с 75 до 90 человек.