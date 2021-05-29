Водителей Карелии будут массово проверять на задолженность по штрафам

На дорогах Карелии начинается операция «Должник», сообщает паблик «Госавтоинспекция Кондопоги».

С 1 по 30 июня сотрудники Кондопожского отдела полиции совместно со службой судебных приставов проводят профилактическое мероприятие по проверке граждан на наличие неуплаченных штрафов.

С начала года за несвоевременную оплату штрафа к административной ответственности привлечено более 3500 нарушителей ПДД. Осуществить проверку информации о неоплаченных штрафах за правонарушения в области дорожного движения можно на сайте Госавтоинспекции МВД России.

В соответствии с действующим законодательством у правонарушителя после вступления постановления в законную силу есть 10 дней для его обжалования, после чего 60 дней для оплаты. Однако часть постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в установленный срок остается не исполненной.

В течение 20 дней есть возможность оплатить полученный штраф с 50% скидкой, в том числе на портале Государственных услуг.

В случае выявления неоплаты штрафа в установленный срок, в отношении нарушителя составляется протокол об административном правонарушении.

Неоплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. // Фото: vk.com