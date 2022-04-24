Водитель в Карелии подверг опасности жизнь младенца

Водителя на территории Олонецкого района остановили автоинспекторы и составили на него административный протокол. Мужчина вез 11-месячного малыша с нарушениями правил, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Ребенок находился не в специальном удерживающем устройстве, как полагается. Таким образом, водитель подверг его жизнь опасности.

За это он заплатит административный штраф в сумме три тысячи рублей. Устройство, которого не было у автолюбителя, снижает тяжесть последствий при аварии. // Фото: ГИБДД Карелии