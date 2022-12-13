13 декабря 2022, 13:40
Водитель ночью попался с поддельными правами и поплатился свободой
Автомобилиста в Олонце осудили за использование фальшивого документа
Во время профилактического рейда в Олонце инспекторы ДПС остановили автомобилиста, который вскоре стал обвиняемым по уголовному делу. Полицейские заподозрили, что 32-летний местный житель предъявил им поддельные права, сообщили в прокуратуре Карелии.
Инцидент случился 11сентября этого года. Водительское удостоверение вызвало у автоинспектора сомнения. Он обнаружил признаки подделки, это потом подтвердила экспертиза.
Дело возбудили по статье об использовании заведомо фальшивых прав, фигурант признал вину. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на полгода. // фото: freepik.com