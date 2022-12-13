Водитель ночью попался с поддельными правами и поплатился свободой

Во время профилактического рейда в Олонце инспекторы ДПС остановили автомобилиста, который вскоре стал обвиняемым по уголовному делу. Полицейские заподозрили, что 32-летний местный житель предъявил им поддельные права, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент случился 11сентября этого года. Водительское удостоверение вызвало у автоинспектора сомнения. Он обнаружил признаки подделки, это потом подтвердила экспертиза.

Дело возбудили по статье об использовании заведомо фальшивых прав, фигурант признал вину. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на полгода. // фото: freepik.com