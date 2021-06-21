Водитель не выжил в аварии в Кондопожском районе

Авария со смертельным исходом произошла 20 июня в 18:12 на 2км региональной дороги «Подъезд к п. Тулгуба».

Автомобиль «Шевроле» под управлением 45-летнего мужчины опрокинулся в кювет. Травмы оказались серьезными.

Мужчина скончался на месте аварии до приезда «скорой помощи». По информации ГИБДД Карелии. в момент дорожного происшествия мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. (фото zdrav-novgorod.ru)