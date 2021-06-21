21 июня 2021, 08:58
Спасатели вывели из горящей квартиры на Куйбышева трех человек
Огонь повредил кухню в квартире жилого дома, специалисты устанавливают причины инциденты
Огненное ЧП случилось вечером 19 июня в Петрозаводске. В 11:46 на пульт пожарно-спасательной службы города поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме на улице Куйбышева.
Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты были на месте происшествия. Спасатели установили, что в квартире горела кухня. Из горящей квартиры пожарные спасли трех человек, еще девять жильцов дома были эвакуированы из опасной зоны задымления.
В результате пожара в квартире огнем были повреждены стена кухни и имущество. Проводится проверка. (фото citytraffic.ru)