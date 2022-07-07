Водитель не остановился по требованию пограничника и будет наказан

Погрануправление ФСБ в Карелии оштрафовало непокорного водителя. В пресс-службе Управления по РК сообщили, что автомобилист н остановился для проверки.

Инцидент случился на контрольном пункте, который располагается на территории Лахденпохского района, на трассе А-21.

Пограничник светоотражающим жезлом дал водителю на «Лада Ларгус» сигнал остановиться. Однако автомобилист это требование не выполнил.

Водителя нашли и наказали за неповиновение. В погрануправлении напомнили, что все автомобилисты обязаны останавливаться по требованию сотрудников для проверки документов. // Фото: pxhere.com