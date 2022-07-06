У медвежьегорца «букмекеры» похитили почти два миллиона рублей

Еще в начале марта житель Медвежьегорска получил в социальной сети предложение об оказании профессиональной помощи букмекера в игре на спортивных ставках. Мужчина заинтересовался легким заработком и согласился.

Под руководством наставника он пополнил свой электронный кошелек на небольшую сумму, но первый опыт игры оказался неудачным, и деньги списались. В дальнейшем новоиспеченному игроку удалось добиться прироста дохода, но выигрыши вывести не удавалось. Якобы куратор заверил, что ситуация находится под контролем и все деньги зачисляются на «резервный счет». В случае неудачного финала он обещал покрыть все расходы. Для этого за 200 тысяч рублей был оформлен соответствующий договор.

В течение нескольких месяцев житель Медвежьегорска зачислял денежные средства, получал отчет о прибыли, но как-то распорядиться деньгами так и не мог. В результате он понял, что его обманывают. Кроме того, выяснилось, что на его имя было оформлено несколько займов и кредитов. К этому времени потерпевший потерял 1 млн 900 тысяч рублей. После чего мужчина обратился в полицию с заявлением.

«В настоящее время по факту мошенничества ведется следствие»,

- прокомментировали в пресс-службе МВД по Карелии. Фото: pxhere.