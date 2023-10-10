Водитель избил остановивших его полицейских в Карелии

В Калевальском районе под суд пойдет мужчина. Он обвиняется в применении насилия в отношении полицейских и в оскорблении представителей власти, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в мае этого года подозреваемый приехал на автомобиле своего друга в поселок Калевала. Прав он не имел. Автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина избил стражей порядка и оскорбил их.

За свои поступки жителю Карелии грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson