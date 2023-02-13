Водитель грузовика пошел в безрассудный обгон на «Коле» в Карелии

В январе на трассе «Кола» в четырех ДТП с участием грузовиков погибли семь человек. Такую статистику приводит пресс-служба ГИБДД Карелии.

В ведомстве напомнили, что обгон на зимней дороге особенно опасен. Многие водители не понимают всех рисков и нарушают ПДД. Так, в Пряжинском районе на видео попал момент опасного обгона, совершенного водителем большегруза.

За свой маневр автомобилисту предстоит ответить. Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав. // Фото ГИБДД Карелии