13 февраля 2023, 20:46
Водитель грузовика пошел в безрассудный обгон на «Коле» в Карелии
В авариях с большегрузами на федеральной трассе в январе погибли семь человек
В январе на трассе «Кола» в четырех ДТП с участием грузовиков погибли семь человек. Такую статистику приводит пресс-служба ГИБДД Карелии.
В ведомстве напомнили, что обгон на зимней дороге особенно опасен. Многие водители не понимают всех рисков и нарушают ПДД. Так, в Пряжинском районе на видео попал момент опасного обгона, совершенного водителем большегруза.
За свой маневр автомобилисту предстоит ответить. Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав. // Фото ГИБДД Карелии