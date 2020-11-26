Водитель грузовика госпитализирован после ДТП на «Коле»

Ночью 25 ноября в Кондопожском районе в ДТП пострадал водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, на 602-м километре трассы «Кола» водитель грузового автомобиля «Вольво» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и вылетел в кювет.

В результате происшествия автомобилист получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняют специалисты. Фото пресс-службы Госавтоинспекции