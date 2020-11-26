Мужчина разбил женщине голову в Петрозаводске

Вечером 24 ноября в Петрозаводске сработала тревожная сигнализация в одной из охраняемых квартир на набережной Ла-Рошель, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия»

На место вызова незамедлительно выехала ближайшая группа задержания городского отдела вневедомственной охраны. Хозяйка квартиры вызвала росгвардейцев из-за внезапного визита бывшего супруга. Мужчина устроил скандал, разбил женщине голову ударом кулака, а также угрожал физической расправой.

Сотрудники задержали 49-летнего горожанина. Установлено, что ранее мужчина уже неоднократно попадался на совершении подобного правонарушения.

Гражданина передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия