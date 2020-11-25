Водитель без прав возил пассажиров на своем такси в Петрозаводске

В ходе профилактических мероприятий, которые прошли 20 ноября, инспекторы ДПС пресекли шесть нарушений ПДД РФ, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

Среди нарушений выявлено осуществление перевозки пассажиров без разрешения на данный вид деятельности и незаконное использование опознавательного фонаря «такси». Один водитель не имел прав на управление транспортным средством.

26 и 27 ноября сотрудники ГИБДД продолжат проверки такси, особое внимание уделяет соблюдению водителями брендированных автомобилей правил дорожного движения, наличию у них соответствующей документации, подтверждающей право на перевозку пассажиров, а также техническому состоянию транспортных средств.

Госавтоинспекция Карелии призывает граждан не пользоваться нелегальными перевозчиками и не доверять свою жизнь случайным водителям.

Обо всех нарушениях при предоставлении услуги такси необходимо сообщать в полицию на единый короткий номер 102 или 112.

Фото из группы Госавтоинспекция Карелии