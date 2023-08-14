Водитель без прав в Кондопоге снес опору ЛЭП и пострадал

Днем 13 августа, в воскресенье, водитель Hyundai Solaris устроил ДТП в Кондопоге. Мужчина сел за руль без прав, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Авария случилась в 13:00 на Медвежьегорском шоссе. Автомобилист потерял управление и вылетел в кювет. Перед этим он врезался в опору ЛЭП.

В итоге 30-летнего нарушителя с травмами увезли в больницу на скорой помощи. Правоохранители ведут проверку. // фото: ГИБДД Карелии/ВКонтакте