14 августа 2023, 14:24
Водитель без прав в Кондопоге снес опору ЛЭП и пострадал
Мужчина за рулем иномарки попал в ДТП в Карелии
Днем 13 августа, в воскресенье, водитель Hyundai Solaris устроил ДТП в Кондопоге. Мужчина сел за руль без прав, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.
Авария случилась в 13:00 на Медвежьегорском шоссе. Автомобилист потерял управление и вылетел в кювет. Перед этим он врезался в опору ЛЭП.
В итоге 30-летнего нарушителя с травмами увезли в больницу на скорой помощи. Правоохранители ведут проверку. // фото: ГИБДД Карелии/ВКонтакте