14 августа 2023, 14:24
Происшествия

Водитель без прав в Кондопоге снес опору ЛЭП и пострадал

Мужчина за рулем иномарки попал в ДТП в Карелии

Днем 13 августа, в воскресенье, водитель Hyundai Solaris устроил ДТП в Кондопоге. Мужчина сел за руль без прав, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии.

Авария случилась в 13:00 на Медвежьегорском шоссе. Автомобилист потерял управление и вылетел в кювет. Перед этим он врезался в опору ЛЭП.

В итоге 30-летнего нарушителя с травмами увезли в больницу на скорой помощи. Правоохранители ведут проверку. // фото: ГИБДД Карелии/ВКонтакте

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Кондопога
ДТП