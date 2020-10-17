17 октября 2020, 20:36
Происшествия

Водитель автобуса распрощается с правами за опасный обгон

Серьезное нарушение ПДД зафиксировали сотрудники ГИБДД

Водителю автобуса, следовавшего по маршруту Пудож-Петрозаводск, может грозить лишение удостоверение  за нарушение ПДД, сообщили в дорожной полиции Карелии.

Водитель выполнил опасный обгон на пешеходном переходе. Нарушение зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции в Медвежьегорске.

За опасный маневр предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав управления от 4 до 6 месяцев. (фото на главной Госавтоинспекция Карелии)

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ГИБДД
новости Карелии
пешеходный переход
автобус
Госавтоинспекция
обгон