Водитель автобуса грубо нарушил ПДД в Петрозаводске и попался полиции

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска продолжают контролировать работу общественного транспорта в карельской столице. Накануне было пресечено грубое нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

На улице Ровио водитель автобуса №26 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В отношении водителя был составлен административный протокол. Ему предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к соблюдению Правил дорожного движения. // Фото ГИБДД Петрозаводска