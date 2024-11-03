Вода странного оттенка течет из крана одних горожан, у других воняет

Жительница дома на Древлянке пожаловалась на желтоватую воду, которая течет из крана в ванной. Петрозаводчанка недоумевает. Почему она должна по полчаса пропускать воду и за свой счет пользоваться «такой качественной водой».

«Лесной проспект, 13…. Вот такая холодная вода течет и крана уже не первый раз на этой неделе. После отключения горячего теплоснабжения больше чем на сутки, отключили холодное, при этом нигде объявлений об этом не было, логично запастись водой мы не успели. Ладно, пережили, воду дали, она коричневая…. Пропускали полчаса… Ок, авария, бывает. Но сегодня опять доброе утро с желтой водой! Сколько это будет продолжаться? Почему я должна за свои деньги пользоваться вот такой качественной водой? Вечно пропускать желтющую воду из своего кармана уже порядком задолбало», - пишет горожанка в паблике «Моя Древлянка» и требует принять меры.

Пользователи посоветовали ей провести анализ воды, вызвать независимую комиссию и подать заявление в суд.

В паблике также пожаловались на запах воды.

«На Древлянке горячая вода черная и воняет. Холодная течет ржавая»;

«У нас теперь горячая вода воняет»;

«А у нас на Сыктывкарской после этой аварии все трубы отопления гудят. УО ничего не может сделать». // фото иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»