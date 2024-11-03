03 ноября 2024, 12:25
Река в Карелии покрылась «блинчиками» и привела в восторг людей
Пользователи соцсети назвали льдинки оладушками, блинчиками и даже медузами. Но однозначно, это просто красиво
Несъедобную красоту запечатлели в Карелии.
«Какие чудесные блинчики!»
«Сегодня день оладушек, вот природа дала нам оладушки»
«Скопление ледовых медуз»
«Сказочно, красиво!»
Так отзывались пользователи в комментариях под фотографиями красивого явления. На реке Видлица в Олонецком районе появились «блинчики» изо льда. Фотографии опубликовали в сообществе «Подслушано в Олонце».
Подобное явление наблюдается после резкого похолодания. На поверхности воды возникает «слякотный лед». Он собирается в небольшие льдины, они сталкиваются друг с другом при прохождении каждой волны. Льдинки становятся круглыми с толстыми краями.