ГАИ нашла перевозившего опасно камни водителя после фото в соцсети

В Госавтоинспекции установили водителя грузовика, на которого еще полмесяца назад стали жаловаться петрозаводчане.

Грузовик вез камни по улице Правды, задний борт в грузовике не был поднят. На это обратил внимание петрозаводчанин еще 15 октября. Спустя неделю этот же грузовик прокатился по Пименовскому мосту, на котором установлены дорожные знаки, ограничивающие массу. Водители сделали несколько фото и поделились ими в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Так этот чудик уже 3й раз тут мелькает. Очень оперативно ГАИ работает», - писали пользователи. Другие ужаснулись, что камни могли выпасть.

Дорожная полиция провела проверку и вечером 1 ноября сообщила, что нарушителем оказался 41-летний водитель. В отношении него составили административные материалы, а вдобавок провели профилактическую беседу.

«Водителем приняты меры по устранению неисправностей», - добавили в инспекции. // фото пресс-службы дорожной полиции