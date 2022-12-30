Вода пропала в домах на Кукковке

Сегодня в 7:40 в Петрозаводске произошло отключение воды в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без воды остались здания на улицах Ровио, Балтийской и Лыжной. Среди них - детский сад №91.

Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ориентировочное время возвращения ресурса не называется. Организован подвоз воды к дому №6 по улице Ровио. // Фото: unsplash.com