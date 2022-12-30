В Петрозаводске неизвестный устроил пожар в подъезде жилого дома

Сигнал о возгорании в подъезде девятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Пархоменко, поступил на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поздно вечером – в 22.47.

Два пожарных расчеты были на месте происшествия уже через пять минут. Но помощь специалистов не потребовалась, так как с огнем подручными средствами справились жильцы.

По предварительным данным из-за умышленного поджога, который совершил неизвестный мужчина, вышедший из лифта, загорелся почтовый ящик. // Фото: freepik.