Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 15

Завтра, 15 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+6, днем +13+15, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, местами до 0, днем +10+15.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +11, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +15, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.

О том, какой погоды ожидать жителям Карелии на этой неделе, читайте в нашем материале.