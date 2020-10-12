Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 11

Завтра, 13 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой дождь, туман. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью +5, +7°С, днем +8,+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Местами туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°С, днем +6, +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +6, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +8, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +10, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.

Напомним, в ближайшие дни в Карелии похолодает до отрицательных температур, и пойдет первый снег.