03 февраля 2025, 12:30
Во время «Гипербореи – 2025» запретят выходить на лед Онежского озера
Ограничения на выход на лед в Петрозаводске: меры безопасности во время фестиваля «Гиперборея»
На время международного зимнего фестиваля «Гиперборея – 2025», с 4 по 8 февраля, введут запрет на выход на лед Онежского озера. Ограничение касается участка между улицей Еремеева и проспектом Ленина, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Постановление о введении этих мер было принято 31 января. В рамках фестиваля все запланированные ледовые конкурсы были отменены, подчеркнули в городской администрации.
Выход на лед в этот период может привести к трагическим последствиям, поскольку это небезопасно. // фото: администрация Петрозаводска