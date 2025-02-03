Во время «Гипербореи – 2025» запретят выходить на лед Онежского озера

На время международного зимнего фестиваля «Гиперборея – 2025», с 4 по 8 февраля, введут запрет на выход на лед Онежского озера. Ограничение касается участка между улицей Еремеева и проспектом Ленина, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Постановление о введении этих мер было принято 31 января. В рамках фестиваля все запланированные ледовые конкурсы были отменены, подчеркнули в городской администрации.

Выход на лед в этот период может привести к трагическим последствиям, поскольку это небезопасно. // фото: администрация Петрозаводска