Петрозаводчанка переплатила за электричество больше 77 тысяч рублей

Жительница Петрозаводска обратилась в Госжилнадзор Карелии с просьбой проверить правомерность начисления платы за электроэнергию в многоквартирном доме на улице Ломоносова. Женщина выразила сомнение в корректности расчетов, поскольку дом, в котором она проживает, признан аварийным и подлежит сносу, сообщили в ведомстве.

Она утверждала, что начисления происходят на основе показаний индивидуального прибора учета, что нарушает требования законодательства для таких домов.

Выяснилось, что расчет стоимости электроэнергии действительно проводился с учетом показаний индивидуального прибора учета, что является нарушением. Согласно законодательству, для аварийных домов плата должна рассчитываться по установленным нормативам.

В ответ на запрос Госжилнадзора ресурсоснабжающая организация подтвердила, что женщина получила перерасчет за электроэнергию за период с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года в пределах исковой давности. В результате перерасчета сумма переплаты составила 77 тысяч 936 рублей, и она была возвращена заявительнице. // фото: pixabay.com