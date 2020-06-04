04 июня 2020, 14:02
Внук сильно напугал 70-летнюю бабушку, что та вызвала Росгвардию
Вневедомственная охрана задержала 33-летнего мужчину, угрожавшего физической расправой пенсионерке
В Петрозаводске помощь росгвардейцев потребовалась вечером 3 июня 70-летней жительнице микрорайона Перевалка. Причиной для вызова сотрудников вневедомственной охраны стало агрессивное поведение внука.
По сообщению Росгвардии, 33-летний мужчина угрожал физической расправой бабушке. Испугавшись за здоровье и жизнь, женщина позвала на помощь.
Задержанного передали полиции. Проводится проверка.