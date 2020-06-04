Внук сильно напугал 70-летнюю бабушку, что та вызвала Росгвардию

В Петрозаводске помощь росгвардейцев потребовалась вечером 3 июня 70-летней жительнице микрорайона Перевалка. Причиной для вызова сотрудников вневедомственной охраны стало агрессивное поведение внука.

По сообщению Росгвардии, 33-летний мужчина угрожал физической расправой бабушке. Испугавшись за здоровье и жизнь, женщина позвала на помощь.

Задержанного передали полиции. Проводится проверка.