04 июня 2020, 14:02
Происшествия

Внук сильно напугал 70-летнюю бабушку, что та вызвала Росгвардию

Вневедомственная охрана задержала 33-летнего мужчину, угрожавшего физической расправой пенсионерке

В Петрозаводске помощь росгвардейцев потребовалась вечером 3 июня 70-летней жительнице микрорайона Перевалка. Причиной для вызова сотрудников вневедомственной охраны стало агрессивное поведение внука.

По сообщению Росгвардии, 33-летний мужчина угрожал физической расправой бабушке. Испугавшись за здоровье и жизнь, женщина позвала на помощь.

Задержанного передали полиции. Проводится проверка.

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пенсионерка
росгвардия
физическая расправа
угроза
новости петрозаводска
агрессия