Внедорожник вспыхнул средь бела дня в Петрозаводске

В четверг в 14 часов на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что возле дома на Лососинском шоссе горит иномарка. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия.

К этому моменту у автомобиля Range Rover горел салон. Профессионалам потребовалась всего пара минут, чтобы сбить пламя, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В результате ЧП в иномарке, принадлежащей жительнице Петрозаводска, огнем был поврежден салон на общей площади два квадратных метра. По предварительным данным специалистов, пожар в машине произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка. // Фото: unsplash.com