Внедорожник «Тойота» сбил школьницу на пешеходном переходе в Вилге

В Вилге на пешеходном переходе под колеса иномарки угодила школьница. Дорожная авария произошла14 июня в 14:30.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, что автомобиль «Тойота Ленд Крузер» наехал на 14-летнюю девочку.

Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Школьница получила травмы, девочку госпитализировали. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Накануне в одной из групп в соцсети искали свидетелей аварии. (фото Госавтоинспекция РК)