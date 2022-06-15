15 июня 2022, 10:57
Внедорожник «Тойота» сбил школьницу на пешеходном переходе в Вилге
14-летнюю девочку госпитализировали после аварии в Прионежском районе
В Вилге на пешеходном переходе под колеса иномарки угодила школьница. Дорожная авария произошла14 июня в 14:30.
В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, что автомобиль «Тойота Ленд Крузер» наехал на 14-летнюю девочку.
Авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Школьница получила травмы, девочку госпитализировали. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Накануне в одной из групп в соцсети искали свидетелей аварии. (фото Госавтоинспекция РК)