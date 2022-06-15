Петрозаводчанин не запер автомобиль и остался без денег

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то украл из его автомобиля оставленные там деньги - 21 тысячу рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 51-летний мужчина, который живет неподалеку от места преступления. Он рассказал, что приметил оставленную в автомобиле сумку и дернул за ручку двери. Машина оказалась не заперта. Тогда злоумышленник проверил содержимое сумки, забрал себе деньги и ушел.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован за совершенное ранее преступление. Фото: unsplash.com