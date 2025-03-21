Внедорожник сбил выбежавшую на дорогу девочку в Карелии

Несовершеннолетняя девочка травмирована в ДТП в Сортавальском округе. В Госавтоинспекции рассказали, что авария случилась 20 марта около двух часов дня в Сортавале.

Внедорожник Nissan X-trail двигался в сторону Петербурга. Внезапно на дороге оказалась девочка. По версии полиции, ребенок, 2011 года рождения, внезапно выбежала на трассу с обочины.

Несовершеннолетняя травмирована. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.