21 марта 2025, 12:06
Внедорожник сбил выбежавшую на дорогу девочку в Карелии
Пострадавшую на дороге в Сортавале доставили в больницу
фото пресс-служба ГАИ
Несовершеннолетняя девочка травмирована в ДТП в Сортавальском округе. В Госавтоинспекции рассказали, что авария случилась 20 марта около двух часов дня в Сортавале.
Внедорожник Nissan X-trail двигался в сторону Петербурга. Внезапно на дороге оказалась девочка. По версии полиции, ребенок, 2011 года рождения, внезапно выбежала на трассу с обочины.
Несовершеннолетняя травмирована. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.