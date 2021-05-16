16 мая 2021, 16:25
Внедорожник едва не сбил пешеходов в центре Петрозаводска
Опасная дорожная ситуация попала в объектив городской камеры наблюдения
Сегодня в Петрозаводске на пересечении улиц Антикайнена и Красной внедорожник едва не сбил группу пешеходов. Инцидент, произошедший в 12:06, попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, что автомобиль поворачивал налево на улицу Красную. В момент совершения маневра переход дороги начала группа пешеходов. Водитель их не пропустил. От трагедии отделили буквально сантиметры.
Внедорожник не остановился, а люди в недоумении продолжили свой путь.