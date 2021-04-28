Внебольничную пневмонию выявили еще у 14 жителей Карелии

Еще 14 человек за сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Как передает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, новых летальных случаев от легочной инфекции за последние 24 часа не зарегистрировано.

Всего с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией были госпитализированы 5823 пациента, 135 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем делают исследования на COVID-19. (фото borvedomosti.ru)