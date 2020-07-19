Внебольничная пневмония не отступает: новые заболевшие

По информации Карельского оперштаба по коронавирусу, три человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 917 пациентов, 65 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход: женщина 1939 г.р. с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.