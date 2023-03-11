Вместе с потеплением в Карелию придет метель

Облачно и снежно будет 12 марта в Карелии. Ночью снег пройдет в южных и центральных районах, днем – в северных, причем сильный. Ожидается метель, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью ожидается -5, -10 градусов, на севере местами будет до -15 градусов, днем - до 0, -5 градусов, на севере региона до -8 градусов.

В Петрозаводске тоже будет пасмурно. Ночью сильный, днем умеренный снег, метель. Температура воздуха ночью составит -6, -8 градусов, днем -1, -3 градуса. // фото: Lazy_Bear/freepik.com