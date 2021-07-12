12 июля 2021, 15:29
Общество

Власти Кондопоги заставили профинансировать улучшение качества воды

Прокуратура обязала администрацию Кондопожского района выделить деньги на реконструкцию очистных

Сотрудники прокуратуры Кондопожского района выяснили, что муниципальные власти не выделили из бюджета средства на реконструкцию очистных сооружений. При этом соответствующая инвестпрограмма действует в районе с 2017 года, ремонт оборудования в ней запланирован.  Прокуратура сообщила, что через суд заставила администрацию обеспечить жителей водой надлежащего качества.

В лаборатории территориального отдела Роспотребнадзора ранее выявили, что в трубах водопровода Кондопоги течет вода, которую лучше не пить. Она не проходит по нормам окисляемости и цветности, но ее вынуждены употреблять более 30 тысяч жителей города.

Прокуратура обратилась в суд еще в прошлом году, потребовав до 2023 года реконструировать водоочистные и водозаборные сооружения. В марте этого года ее иск удовлетворили. Власти района пытались его обжаловать, но безуспешно. // Фото: redfoxday

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Метки: 
Кондопожский район
новости Карелии
качество воды