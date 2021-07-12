Власти Кондопоги заставили профинансировать улучшение качества воды

Сотрудники прокуратуры Кондопожского района выяснили, что муниципальные власти не выделили из бюджета средства на реконструкцию очистных сооружений. При этом соответствующая инвестпрограмма действует в районе с 2017 года, ремонт оборудования в ней запланирован. Прокуратура сообщила, что через суд заставила администрацию обеспечить жителей водой надлежащего качества.

В лаборатории территориального отдела Роспотребнадзора ранее выявили, что в трубах водопровода Кондопоги течет вода, которую лучше не пить. Она не проходит по нормам окисляемости и цветности, но ее вынуждены употреблять более 30 тысяч жителей города.

Прокуратура обратилась в суд еще в прошлом году, потребовав до 2023 года реконструировать водоочистные и водозаборные сооружения. В марте этого года ее иск удовлетворили. Власти района пытались его обжаловать, но безуспешно. // Фото: redfoxday