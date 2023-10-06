Власти Карелии заявили, что угрозы подтопления Вилги нет

В реке Лососинка 5 октября сбросили воду. Ежедневно специалисты проверяют уровень воды Лососинского водохранилища. В карельском минприроды сообщили, что затвор на плотине Лососинская открыт на 40 см, чтобы не допустить подтопления на водохранилище. При этом могут провести дополнительный сброс воды, но пока необходимости в этом нет.

Специалисты подчеркивают, что уровень воды на плотине и работы, которые там проводят, не связаны с уровнем воды в реке Вилга.

В пятницу специалисты дополнительно осмотрели плотину и участок реки в деревне Вилга. В ведомстве заявили, что угрозы подтопления населенного пункта из-за сброса воды на плотине Лососинская нет. // фото «Петрозаводск говорит»