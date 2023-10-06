Детей записывают в секции и кружки через VK-страницы учебных заведений

Официальные страницы школ и детских садов во ВКонтакте начали размещать мини-приложение для записи ребенка в кружок или секцию, интегрированное с «Госуслугами». Виджет появился в 45 тыс. пабликах школ и детских садов во всей России. Сервис позволяет пользователям выбрать внеучебное занятие для школьника с мобильного устройства в удобном и быстром формате.

За внедрение сервисов на уровне субъектов отвечает «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация Центров управления регионами. О пользе виджетов на страницах учреждений сферы образования рассказал заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«Сегодня очень много внимания на государственном уровне уделяется тому, чтобы люди получали услуги или полезную для них информацию на удобных площадках. Возможность записи ребенка на дополнительные занятия в соцсетях — это один из шагов к построению экосистемы заботы о человеке и его семье. В мини-приложении собрана вся актуальная информация по секциям и кружкам — не нужно мониторить сайты учреждений и звонить с уточнениями. Госпаблики позволяют не только повышать качество диалога государства и граждан, но и делать детское творчество и спорт доступнее»,

— отметил Андрей Цепелев.

Механика мини-приложения дает возможность записать ребенка на кружок или секцию в несколько кликов с мобильного устройства. В сервисе представлены доступные программы: например, легкая атлетика, танцы, обучение плаванию, компьютерное моделирование, прописаны возрастные группы и расписание занятий.

«У ВКонтакте, как у самой популярной соцсети в России, высокая социальная ответственность. Подобные проекты позволяют оправдать доверие пользователя и создать для него такую площадку, которая помогла бы ему или его детям реализоваться — в том числе и в офлайн-пространстве. Мы видим высокий отклик пользователей в виджетах для записи в кружки и надеемся помогать дополнять официальные страницы учреждений новыми полезными сервисами», — подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

В Карелии 196 учреждений уже установило новый сервис — это 63% от общего числа школ и детских садов. Работа по подключению госпабликов к проекту продолжается. Как отмечает министр образования и спорта Карелии.

«Больше половины карельских школ установили виджет на своей официальной странице. Это значит, что госпаблики стали еще удобнее и полезнее, там можно не только найти необходимую информацию и задать вопрос, но и записать ребенка на кружок. Родители не будут больше тратить время на поиски, где это можно сделать»,

— отметил Роман Голубев.

Чтобы получить услугу, необходимо нажать на кнопку «Запись в кружок», перейти в приложение «Госуслуг», войти в аккаунт и выбрать интересующие занятия — система автоматически возвращает пользователя в соцсеть ВКонтакте, где он подтверждает запись. В среднем процесс подачи заявления занимает менее минуты. // фото ЦУР Карелии