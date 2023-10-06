Рыбу, мед, овощи и свежее мясо предложат гостям осенней ярмарки

В субботу, 7 октября, в Петрозаводске заработает осенняя ярмарка (0+). Более 100 производителей из Карелии и других регионов представят свою продукцию, палатки разместят на Инженерной улице.

Как сообщила на своей странице в соцсети временно исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова, свежим мясом будут торговать племенные хозяйства «Мегрега» и «Ильинское», рыбной продукцией – форелеводы «Три тумана» и «Кинтизьма», овощами – олонецкие фермеры. Также на ярмарке будут торговать медом, поделками и фруктами.

Осеняя ярмарка будет работать до 15 октября с 9:00 до 19:00. // фото unsplash.com/ Shelley Pauls