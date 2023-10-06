Жителей Карелии предупредили о массовых отключениях электричества

Следующая неделя в Карелии начнется с отключений. Энергетики собираются проводить ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях. Свет будет временно пропадать на территории двенадцати районов.

Отключения электричества возможны с 9 по 15 октября в Кемском, Сортавальском, Калевальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Питкярантском и Лоухском районах. // фото «Петрозаводск говорит»