Власти Карелии взялись за заброшенные объекты после гибели ребенка

Семье погибшего в деревне Судалица Олонецкого района ребенка будет оказана помощь. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков. Напомним, трагедия произошла 16 мая. 15-летний мальчик погиб после обрушения кирпичной стены здания бывшей совхозной фермы, где дети проводили время.

По словам губернатора, установлен собственник здания - это физическое лицо. Строения были выкуплены после банкротства совхоза «Олонецкий» еще в 2000-е годы, и с тех пор никак не использовались.

Парфенчиков отметил, что на сегодняшний день в единый реестр руинированных объектов в республике внесены 806 зданий с различным юридическим статусом. 61 из них уже снесено. При этом здания в Судалице в реестре не значились.

В связи с произошедшей трагедией глава республики дал указание всем муниципалитетам в срочном порядке провести ревизию руинированных объектов, в том числе расположенных на бывших совхозных полях. Местным властям поручено установить собственников и провести с ними работу по сносу небезопасных строений в добровольном, а в случае отказа, в принудительном порядке. Доступ к заброшенным объектам должен быть ограничен вне зависимости от того, кому они принадлежат.

Губернатор также попросил жителей республики сообщать о бесхозных зданиях. Информацию можно передавать в Минимущества или через соцсети органам местной власти. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com