В Костомукше изъяли две партии наркотиков

В полицию Костомукши поступила оперативная информация о том, что один из жителей города, хранит в арендуемой им квартире запрещенные вещества и может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, сообщает МВД Карелии.

29-летний обвиняемый был задержан. При осмотре его квартиры в шкафах на кухне и в коридоре сотрудниками полиции обнаружено и изъято запрещенное вещество массой более 100 граммов. Для данного наркотического средства такой объем является крупным.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант пояснил, что наркотик он приобрел через интернет-магазин с целью личного потребления. Чтобы его получить, ездил в Ленинградскую область, затем привез домой и спрятал. Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном.

Помимо этого, в Костомукше сотрудниками полиции был задержан 32-летний горожанин, у которого было обнаружено наркотическое средство массой 1,65 грамма. Для данного вида наркотика этот размер является крупным. Мужчина с предъявленным обвинением полностью согласился, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Дальнейшую судьбу обоих обвиняемых решит суд. // Фото: ugra-tv.ru